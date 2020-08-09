為引導高中職學生透過校內自治組織培養民主意識，教育部國教署今年9月1日起將提供50個補助學生自治組織舉辦工作坊名額，每校補助5萬元，鼓勵依據自治型態及所需知能的不同，規畫多元學習課程，以實踐兒少表意權與參與公共事務等多重目標。

教育部國教署表示， 「109年度補助全國高級中等學校學生自治組織辦理相關知能工作坊」計畫，全國高級中等學校學生自治組織均可申請，教育部國教署將優先補助學生自治組織規劃活動，或學生自治專業增能活動。

課程可結合校內相關學生自治組織幹部培訓計畫，內容以提升學生自治專業增能為主，例如財務知能、議事規則、法規研擬、領導溝通、經驗分享、活動企畫、選舉制度、學生權益、組織運作、校務參與、勞動權益、審議民主等。

教育部國教署指出，今年度預定補助50所高級中等學校辦理學生自治組織參與相關知能工作坊，依學校報名先後順序受理，每校補助5萬元，依審核結果得全額補助。

依據《高級中等教育法》規定，各校應輔導學生成立由全校學生選舉產生的學生會及其他相關自治組織，並提供必要協助，以增進學生在校學習效果及自治能力。

教育部國教署指出，校園的自治組織與民主教育，可引領學生積極參與校園事務，並提升民主與公民意識等相關知能，對人權教育深具指標意義。民主校園鼓勵學校容納多元聲音，重視與學生之間的溝通管道，以培養高中生尊重差異、包容多元文化的公民素養。

(中時 )