拿下大三元，對獨行俠後衛東契奇來說並不稀奇，但拿下36分、19助攻(生涯新高)與14籃板的超級大三元，這也太狂了吧！獨行俠9日靠著東契奇本季第17次大三元帶領，終場136比132延長擊退公鹿，東契奇也成為本季大三元之王。

比賽來到正規賽最後21.4秒，公鹿119比117領先獨行俠，東契奇切入上籃製造阿提托康波犯滿畢業，公鹿隨即提出挑戰，裁判竟然改判米德頓犯規，也讓阿提托康波得以繼續留在場上，不過東契奇隨後穩穩兩罰俱中，把比賽帶入延長。

打到最後1分15秒，東契奇竟用胯下傳球給了克雷伯切入灌籃完成三分打，幫助獨行俠擴大領先到5分，阿提托康波雖然馬上搶回兩分，東契奇卻在最後11.1秒拋投命中，提前宣告獨行俠勝利到手，阿提托康波隨後也「真的」犯滿畢業。

東契奇在比賽開始前，竟然自己做起伏地挺身了。(美聯社)

本季排在大三元排行榜第2的湖人「小皇帝」詹姆斯，以及金塊「小丑」約基奇各有13次大三元，可是湖人與金塊都只剩3場排行賽，兩人確定無法追上17次大三元的東契奇，也讓他提前確定成為本季大三元之王，更是史上最年輕紀錄。

除了東契奇本季第17次大三元演出，芬利史密斯也替獨行俠貢獻27分，波爾金吉斯26分、11籃板，克雷伯15分；阿提托康波雖拿34分、13籃板及5火鍋，卻沒辦法幫助公鹿搶下勝利，布魯克羅培茲也拿34分，米德頓21分、11助攻。

(中時 )