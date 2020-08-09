為提供民眾優質雙語環境，教育部所屬社教館精進各項英語服務，除落實館所設施及標示雙語化、提供中英文簡介及英文導覽預約等服務外，暑假期間，多間館所也舉辦豐富多元的雙語展覽及活動，有興趣的民眾可前往參觀。

國立自然科學博物館的「自然變調─失序的生態系」特展，採用中英文對照展版，結合館藏、珍稀標本、圖像及影片，帶領民眾從變調的生態現象和生物的生存環境改變案例中思考人類該如何與其他物種永續共存。

國立台灣科學教育館「敲敲打打工作坊」常設展，提供中英文對照摺頁簡介，此活動以創新工作坊及科技？主軸，內容包含塗鴉機、風管與飛行器、彈珠機等，民眾可透過動手做及玩樂激盪腦力發揮創意，一起共同協作、討論與分享。

國立台灣圖書館「Little Bear Story Time小黑熊外文繪本故事」活動，利用多元語言繪本，增進兒童的國際觀並促進文化融合，內容包含故事講演、歌曲律動、情境布置及延伸手作活動。該館並規劃「STEAM暑期英語科學營」，結合外文繪本、科學知識、遊戲互動、趣味競賽等方式，陪伴兒童度過精彩又充實的暑假。相關資訊請至各館所官網查詢。

除雙語相關活動外，社教館所共同辦理以「防疫不停學 探索ING」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動現正熱烈進行中，相關資訊可上網（http：／／muse.moe.gov.tw／）查詢。

(中時 )