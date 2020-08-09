搶救人員用氣動式頂舉袋、電動油壓剪等器材，將公車底盤撐起。（嘉義市消防局提供）

搶救人員全力協助女騎士脫困。（嘉義市消防局提供）

嘉義公車9日上午從嘉義市啟明路欲左轉中山路時，與1部機車對撞，18歲陳姓女騎士連人帶車卡在公車車頭裡，女子雙腿被夾住，人「後空翻」似倒頭栽掛著，衝擊力道非常猛烈，消防人員搶救她脫困後送醫急救，肇事原因由警方調查中。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科9日8時12分接獲報案，指稱中山路與啟民路交叉路口發生車禍，即派出執行火警勤務返隊途中的第二消防大隊東區分隊車組前往救援。

現場是公車與機車對撞，公車擋風玻璃破裂，陳姓女騎士戴安全帽、穿短褲，雙腿踩在機車腳踏板上，連人帶車卡在車頭裡，她後翻空似倒掛著，露出半截纖腰，疼痛難當，生命徵象穩定，意識清楚。

消防救護人員請公車司機熄火、拉手煞車，停住公車，再利用氣動式頂舉袋、電動油壓剪等器材，將公車底盤撐起，協助陳女脫困，幫她放頸圈及長背板，送往嘉義基督教醫院續作診治。

市府消防局表示，車禍案件頻傳，駕駛車輛或騎乘機車時要保持高度警覺，轉彎時要提早打方向燈警示前後來車，並減速慢行。

(中時 )