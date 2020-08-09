安以軒嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉後，育有一兒「66」，日前也再度報喜懷上第二胎，昨天安以軒在社群網站出賣了CEO老公帶小孩現況，這段影片也讓安以軒笑稱「爸爸帶娃活著就好。」

藝人安以軒昨（8日）在粉絲專頁上貼出一段影片，分享老公獨自帶娃的過程，只見畫面中陳榮煉專心餵貓時，一旁的小孩「66」就伸手到碗中，並且塞了一把到自己的嘴巴中。這一幕讓陳榮煉看到後，一邊大喊「NO！NO！NO！」，一邊急忙跑去挖小孩的嘴巴，這動作似乎讓小孩受到驚嚇瞬間哭出來。

安以軒小孩「66」食貓飼料。(圖／安以軒微博)

安以軒小孩「66」食貓飼料，CEO老公急忙挖出口中貓飼料。(圖／安以軒微博)

安以軒看到畫面也寫到，「麻麻 每天煩惱弄什麼健康營養的嬰兒輔食給你～ 拔拔 直接給你吃貓糧！！！ 明天開始，麻麻 考慮在他的早餐加入一些貓糧餵養他⋯反正小叮噹本來就是「貓科」的」。

安以軒老公對他百依百順，寵妻事蹟更是廣為流傳，像是前年安以軒生日就大手筆贈送價值新台幣5,700萬元的鑽石項鍊，有次安以軒參加芭莎慈善之夜，看上國際雕塑家打造的銅鑄麋鹿，卻被別的買家搶先買走，眼見安以軒念念不忘，居然透過各種管道，毫不手軟斥資新台幣2,280萬元買下。

(中時新聞網)