高雄旗津風車公園海域驚傳有女子游泳溺斃！海巡署南部分署第七巡防區第五岸巡隊旗后安檢所獲報趕抵救援，歷經約1小時終救起這名溺水女子，但送醫不治；初步了解該女子27歲，是來旗津晨泳，不過疑似捲入暗流才游不回來，導致體力透支溺斃。

第五岸巡隊旗津安檢所9日清晨5時50分，接獲民眾118報案稱「旗津風車公園沙灘水域發現有一個人好像在游泳游不回來，請派人救援」，經派員前往通報地點會同旗津消防分隊及中州派出所在現場搜尋近1小時，約在上午7時左右，離距岸30公尺海面找到女子在水面上載浮載沉，由海巡人員鐘榮豐著近岸潛水裝，5分後將該名女子救援上岸。

旗津消防分隊接手實施心肺復甦術，最後經由救護車轉送旗津醫院急救，但上午8時21分經醫院判定急救無效宣布死亡，後續由鼓山分局中洲派出所員警聯繫溺者母親到場，並調查該女子溺水原因。

據了解，從女子身著的泳裝及沙灘一旁有其衣物用品，研判該女在該海域晨泳，疑似捲入暗流而送命；海巡呼籲，旗津地區周邊海域為熱門水域遊憩活動勝地，但民眾常因一時疏忽或未查覺潮汐海流變化，往往將自身陷於險境，務必慎選有配置救生員的海域，注意自身之安全，並留意周遭環境變化，保持精神良好體力充足。

(中時 )