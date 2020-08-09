據日媒報導，歐力士隊台灣右投張奕今（9）日與一軍會合，惟日本野球機構（NBP）的登錄公告顯示，今天他尚未正式登錄，球團先讓村西良太、洋投艾爾伯斯（Andrew Albers）上一軍，後者是今天對羅德海洋隊的先發投手。

去年「世界棒球12強賽」張奕拿下3勝，獲頒「最佳投手獎」，原本很有希望擠進今年歐力士隊一軍先發輪值，可惜春訓時卻傳出手肘傷勢，錯過一軍開季至今。

不過他在二軍比賽投球內容很好，日前對中日龍先發6.1局、無失分，拿下勝投，送出9次三振，狀況已明顯好轉。加上歐力士戰績不佳，在太平洋聯盟墊底，需要補強投手戰力，也給了張奕機會。

洋投艾爾伯斯今年先發6場，戰績2勝3敗、自責分率3.78，表現不錯，是固定先發輪值之一，今天由他對羅德隊先發。11日起歐力士將在福岡客場與軟銀鷹隊6連戰，張奕應該有機會在其中一場比賽先發，軟銀打線堅強，對張奕而言將是硬仗。

(中時 )