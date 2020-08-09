苗栗縣政府大力推廣果菜園農民正確使用有機質肥料，頭屋鄉農會將於17日在農會供銷部，辦理「以有機質肥料取代生雞糞施用示範觀摩會研習課程」，避免農民以生雞糞直接施用於農地上，改以施用有機質肥料，增加農作物產量與品質，維護生態環境。

縣府農業處表示，生雞糞未能妥善處理會造成環境汙染、產生臭味，更會吸引蒼蠅叢生，且炎夏高溫照射下，味道更是濃烈，恐影響附近居民生活品質。

農業處副處長陳樹義指出，為避免農民至接將雞糞作為土壤養分，將於頭屋辦理研習課程，教導農民以禽畜糞或廚餘推肥製作有機質肥料，用於自己的菜園，能有效減少化學肥料，栽種出無毒有機的蔬果。

以有機質肥料取代生雞糞施用示範觀摩會研習課程，邀集農糧署北區分署苗栗辦事處、苗栗區農業改良場、有機質肥料示範農戶等專家學者，分享有關有機及友善環境耕作補助與輔導、地區土壤特性與作物肥培管理、有機質肥料特性與種類等精彩豐富的課程。

農業處指出，施用有機質肥料不但能降低化學肥料使用，還可增加農作物產量與品質，同時並達到維護生態環境效益，改善農村生活環境，共創環境、農民、畜牧場多贏的最佳局面。

(中時 )