一名家住新北市的國三少女，6月間與未成年小男友逛百貨時，在男友一再慫恿且半推半就下，2人竟偷偷在百貨公司男廁內上演四腳獸戲碼，完全不顧防護措施，2位情竇初開少男少女一觸即發，在廁所內連續大戰2場，少女事後發現大姨媽沒準時到而終日心神不寧，在師長追問下又怕遭責難，竟謊稱被網友拖進廁所性侵，驚動學校及警方，少女眼見事情鬧大後才吐漏式和小男友情不自禁偷嚐禁果，即是一再袒護小男友，最後男方仍難逃法律處罰。

據了解，這名國三少女與高中男友，雙方都是初戀，2人已交往1年多，男方多次向女方求歡但都被拒於門外，6月初，2位小情侶前往百貨公司逛街，男方又一再提議想要破處。在擋不住男方言語挑逗與要求下，少女半推半就被男方拉進男廁內。

2人在廁所內激情難耐，不顧沒有保護措施，當場就上演四腳獸戲碼，做完一次後仍意猶未盡，繼續又發生一次關係。事後少女發現自己的大姨媽竟然遲遲未來，以為自己懷孕，上課時整天心神不寧，導師發現她神情怪異不斷追問，少女擔心遭到父母責罵，竟然謊稱與男網友見面時，被拖進廁所性侵。

導師得知上情後大驚，立刻通報學校與家長，家長氣得立刻向警方報案，並前往百貨公司調閱監視器，但少女的說詞漏洞百出加上找無相關證據，最後知道無法隱瞞，這時才坦承是因為擔心男友會因此涉及刑責被抓走，所以才捏造出一套故事。

但少女家長怒氣難消堅持提告，經警方通知到案後，小男友坦承確實在百貨公司內與女友發生關係，但是少女不斷向警方求情是自願，但因小男友涉及與未滿16歲少女發生性關係，仍遭妨害性自主罪嫌送辦。

(中時新聞網)