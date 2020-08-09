印尼新住民吳曉雯(右1)介紹商朝青銅食器「祖己鼎」，用生動的方式解說。（移民署提供／李文正台北傳真）

為了讓新住民消解國立故宮博物院珍貴的典藏，移民署台北市服務站9日辦理「新住民多元文化活動」，將近有60位新住民，與導覽員共同參觀故宮，其中「翠玉白菜」精細的雕工，栩栩如生，令眾人嘖嘖稱奇，並稱「真想咬一口」。

在故東擔任東南亞語種子導覽員吳曉雯，來自印尼，曾就讀淡江大學資訊系，畢業以後與同鄉結婚，因偶然的機會得知故宮開東南亞語導覽的培訓課程，因而參加受訓，今日活動以生動方式介紹千年歷史的商朝青銅食器「祖己鼎」，是古人用於「煮肉」，引來同鄉姐妹說「好像涮涮鍋呦」，引起眾人大笑。

越南新住民范氏月，自致理科大畢業後，考取導遊證照，並參加故宮導覽培訓，她喜歡翠玉白菜，冰清玉潔的感覺，其中最令人陶醉的是翠玉白菜只有18公分，但雕工細膩精彩。另外，越南人最喜歡的「蓮」，也讓越南新住民在欣賞宋朝汝窯的「青瓷蓮花溫碗」，產生很大的共鳴。

故宮積極推廣博物館教育並落實文化紮根，培訓導覽志工計畫行之有年，包括英語、法語、日語、韓語等，去年再增辦「東南亞語導覽種子培訓計畫」，希望能為博物館注入更多元豐沛的新能量，讓故宮文物親近不同文化族群，提供更優質友善的導覽服務。

(中時 )