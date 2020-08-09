北市府8日宣告核准大巨蛋復工，市長柯文哲遭諷是送遠雄創辦人趙藤雄父親節禮物，另外日前柯曾嗆議員簡舒培「不告是狗」，簡9日與議員林亮君開記者會，指出柯市府無視大巨蛋案違反建築技術規則第97、127條規定的公安疑慮，圖利遠雄開後門，已蒐集事證，10日將正式提告。

簡舒培表示，勒令停業5年的大巨蛋，7日被建管處核准復工，建管處更在8日上午6時41分發出復工新聞稿，送給趙藤雄期待已久的父親節禮物，柯180度態度大轉變，令人遺憾又疑惑，她10日將向柯提出相關刑事、行政訴訟。

「有想過台北市民父親節快樂嗎？」簡質疑，若大巨蛋明、後年試營運開幕，有民眾在看球、看演唱會時發生意外、失去生命，民眾的父親會快樂嗎？她看到復工，背脊都發涼，柯怎會這麼沒良心。

簡說，時任北市府祕書長的張哲揚，去年8月15日開的大巨蛋會前會就已擬好劇本，在模擬容留人數設定5萬9833人，隨後經都審、環評、環差，再核准建照復工，都照著劇本走。至於柯曾還嗆她「不告是狗」，簡說，她是選民最忠實的看門狗，柯汙辱狗，違背選民期待與法規，她將透過司法要求大巨蛋復工緩一緩。

林亮君則說，前陣子有發生重大的火災意外，讓人質疑大巨蛋居然可在沒通過建築技術規則97、127條下，核准復工，創下全國惡例，柯市府完全回答不出有沒有像對遠雄發照的這樣例子，議員已窮盡一切監督，只能透過司法。

對於柯酸大巨蛋不會像核四一樣，花了3000億元還躺在那裡，林亮君說，這比喻很奇怪，核四是討論是否用核電，大巨蛋雖拆掉要負相當大的成本，若要繼續蓋是沒問題，可是必須符合公安，市府都應一一嚴格把關；簡說，符合建築技術規則97、127條，大巨蛋也不會變成核四，柯企圖掩飾北市府違法復工，目無法紀、亂七八糟，她10日上午10時將在議會5樓再開記者會，下午1時赴北檢提告。

遠雄發言人楊舜欽回應，遠雄不是被告，所以提告是議員的權利，遠雄沒什麼意見，不過多年來雙方的折衝，外界都看得到，若議員覺得用司法可以釐清，那這是她的權利。至於大巨蛋何時做復工工程，楊舜欽說，現在只收到文，還要排工期、工進、盤點物料，沒那麼快，但有些工程也已在做，例如機電就在做。

(中時 )