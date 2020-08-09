不滿政府無能導致存放港口倉庫的易然化學品硝酸銨大爆炸，近萬名黎巴嫩民眾8日走上街頭抗議，引爆激烈警民衝突。

黎巴嫩貝魯特港口大爆炸，民眾不滿政府無能，近萬人8日走上街頭抗議，引爆激烈警民衝突。

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，造成158人喪命、逾6,000人受傷，不滿政府貪腐、無能，導致悲劇發生，近萬黎巴嫩民眾昨（8）日走上街頭，抗議行動演變為激烈警民衝突，民眾攻陷外交部、銀行協會等政府部會，警方對群眾發射催淚瓦斯、橡膠子彈，衝突造成1名警員喪命、逾2,000人受傷。

貝魯特市中心港區一處倉庫4日發生大爆炸，至今造成158人喪命、逾6,000人受傷，爆炸起因於倉庫內存放超過6年的2,750噸易然化學品硝酸銨，黎巴嫩海關過去至少6度要求司法部門轉運卻遭已讀不回，最終釀成悲劇。

大爆炸再次點燃民眾對無能、貪腐的黎巴嫩政府的怒火，綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，5千至上萬民眾滿腔怒火的民眾周六走上街頭對政府表達抗議，上百名示威民眾率先攻陷在大爆炸中就已經受損的黎國外交部大樓，並宣布為「革命總部」，呼籲群眾繼續佔領其他政府大樓，除了外交部，包括環境部、經濟部、黎巴嫩銀行協會（Association of Banks in Lebanon）等大樓都陸續被示威民眾攻陷。

近萬黎巴嫩民眾8日走上街頭，抗議政府無能，導致大爆炸。（圖／路透社）

除了佔領部會大樓，警民也在貝魯特街頭爆發衝突，群眾朝警察丟擲石塊，另一方面，鎮暴警察則回敬催淚瓦斯、橡膠子彈，警方證實，衝突中確實有發射實彈，不過並不清楚是誰開槍。

不滿政府無能導致大爆炸，8日近萬黎巴嫩民眾上街抗議，爆發激烈警民衝突。（圖／路透社）

黎巴嫩紅十字會表示，周六的示威行動造成超過2,000人受傷，當中63人送醫治療，1名安全人員喪命。

據法新社報導，民眾的占領行動僅維持3小時就告終。

(中時新聞網)