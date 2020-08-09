日本鹿兒島的櫻島南嶽山頂火山口今（9日）上午噴發，時間為今日上午5時38分，而且火山灰還噴了5000公尺之高，並持續向東北方向瀰漫，預計將影響鄰近的幾個縣市和區域。

據日媒《Weathernews》報導，這是鹿兒島地方氣象台今年觀測到櫻島的第197次噴發，但這次的火山灰噴發相當高，足足有5000公尺，是自去年11月8日噴發以來，噴發量和高度最大的一次。

從2016年起，櫻島就被規列為火山噴發警告第三級，並限制不可攀登，且需注意大型火山塊和火山碎屑會延著噴發的軌跡散佈在大嶽山頂火山口、昭和火山口2公里的範圍內。

位於下風側的區域不僅會被火山灰影響，就連小的火山碎屑，都會被風吹到其他地方。報導指出，至於爆發引起的巨大震動，也可能會損壞車窗玻璃；若遇上降雨，還可能會發生土石流。

櫻島火山口直播（可回放）：

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(中時新聞網)