國民黨高雄市長候選人李眉蓁提出「海水沖馬桶」的政策引發議論，台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜替李眉蓁緩頰，盧秀燕反問，民進黨在中央執政5年，「有給高雄人清潔安全的水喝嗎？」；侯友宜則說，李眉蓁能提出政見，代表她有決心想去做好這件事，以往沒有解決的事，就讓李眉蓁來解決，大家拭目以待。

盧秀燕表示，自來水是國營事業，是中央主管，「我們只要反問一句話，民進黨在中央執政5年，有給高雄人清潔安全的水喝嗎？有沒有讓高雄人的日子更好過？」

盧秀燕說，高雄人多數的稅都繳給中央，已經給民進黨中央5年機會，也有高雄人在中央做官，這5年來，高雄人有安全清潔的水可以喝嗎？有經濟活水讓日子更好過嗎？若沒有，就換李眉蓁來做。

侯友宜則說，高雄人都希望喝到乾淨的水、能帶動經濟活絡的水，李眉蓁提的政見無論大家的意見如何，她都會虛心看待；李眉蓁能提出政見，代表她有決心想去做好這件事，以往沒有解決的事，就讓李眉蓁來解決。

另外，對於民進黨攻擊李眉蓁的財產申報0元「鬼才相信」，李眉蓁回嗆綠營不要再模糊焦點，現在民進黨不敢簽反貪切結書、不敢做反貪污的承諾才是目前關心的重點。

(中時 )