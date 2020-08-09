美國衛生部長將來台取經防疫經驗、日本弔唁團也將抵台，但卻可免除居家隔離，引起社會譁然。國民黨前主席洪秀柱今表示，美國現在是全世界確診人數最高的國家，確診人數已經近五百萬人，連白宮國家安全顧問歐布萊恩都確診，她拋出3問，質問政府。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）和日本前首相森喜朗都將來台，但卻都不用14天居家檢疫引發爭議。衛福部長陳時中今(8日)回應，「如有人因此被感染，我會負責。」

洪秀柱今(9日)在臉書發文表示，身為中華民國的一份子，「有朋自遠方來」本是值得開心的事，也應歡迎艾薩爾部長來到台灣，但此一消息卻引起許多國人的不安與憤怒。洪秀柱質疑，在這麼嚴峻的情勢下，「艾薩爾部長來台無需隔離入境的目的到底是什麼？他來台灣能做什麼？這都無法說清楚，讓人怎麼支持？」。

同時，最近以來，川普政府因為進入大選的最後階段，選情不利，所以連續出現了一些令人匪夷所思的政策，不僅和大陸搞得不可開交，還把台灣的未來也捲進這一泥塘漩渦中。美國的聯邦眾議院所謂的「中國工作小組」主席麥考爾，對川普政府的台灣政策給了一個注腳：「對中國的最嚴厲懲罰，就是承認台灣獨立」。這是開什麼玩笑？我們的前途、兩岸的未來是給美國政客拿來做工具用的嗎？

洪秀柱並指出，川普政府對未來的兩岸／亞太的穩定還存有善心，應該有的做法是規勸民進黨政府，不要再在兩岸議題上做一些無意義的挑釁動作；例如陳時中的「外交泡泡」，日本的政治人物也用這「外交泡泡」來到台灣弔唁李登輝前總統。

但是在台陸生，卻無法回到學校完成學業，在台灣有親人的「小明們」也無法回台灣與家人團聚，從境外生返台就學的政策反覆，就足以得知民進黨政府甘願扮演美國的棋子，完全不顧民眾的權益，稍有良知的台灣人，都無法認同這樣的差別待遇，也無法接受疫情指揮中心的雙重標準。

最後，洪秀柱呼籲，艾薩爾部長此行既成定局，但仍希望美國方面能夠為台海的穩定貢獻一份心力，不要為了年底將至的選舉，將台灣的安全與台海穩定當作「可割可棄」的祭品。

(中時新聞網)