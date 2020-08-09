「2020 ZEPRO CITY RUN城市公益路跑-台中場」9日在台中市政府前廣場開跑，吸引約5000名選手參加，參賽年齡從2歲到76歲都有，許多選手更是全家出動，有的民眾還帶著寵物參加，為活動增添許多趣味。市府運動局副局長鄭隆為表示，市府積極打造酷城市酷運動，期望市民朋友能養成運動的好習慣，促進全民健康。

鄭隆為指出，城市公益路跑分4K健康組路線與9K路跑組路線，希望藉由公益路跑，重新感受台中市都市生活，路跑活動也致贈台中光音育幼院孩童約10萬元運動裝備，支持他們一起快樂運動，達到健康與促進公益之效。

運動局強調，好吃、好玩、好買、好划算、好生活的2020台中購物節倒數一個月，民眾消費滿500元就可參加抽獎，有機會抽到近千萬元「蛋黃區精品小豪宅」，另有汽車、電動機車、現金10萬元等多樣好禮，歡迎大家踴躍參與。

(中時 )