富邦悍將主場迎戰統一獅，也是新洋投邦威的開箱戰，他日前雖有些小感冒，但不影響先發輪值，今日將是他的中職初登板；統一獅則派出土投施子謙應戰，他本季對上悍將先發3場拿下1勝2敗，昨日統一獅打線熄火，今日想贏球要找回猛獅火力。

悍將在季中補強墨西哥籍洋投邦威，他去年還在大聯盟出賽，悍將把洋投包林傑除役後，補進邦威，希望能加強洋投整體戰力。他在二軍投過先發，2戰對上中信兄弟二軍，總計7局無失分，表現看起來算穩定，今日開箱是否能維持壓制力，值得球迷期待。

邦威是左投手，最快球速能來到152公里，統一獅今年對戰左投表現較不理想，打擊率2成61，就看是否能以左投優勢壓制統一獅，拿下中職首勝。

而施子謙則是近年統一獅穩定先發土投，本季對上悍將4場，其中3場先發拿下1勝2敗，對戰自責分率4.34，上一次對悍將先發勝要回溯到5月10日。施子謙上一場先發對上樂天桃猿，主投6局無自責分，表現相當穩定，下半季能否維持也是他的課題。

(中時 )