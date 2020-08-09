一名15歲國中少女小倫，今年6月和17歲男友在逛北部某百貨公司時突性慾衝腦，竟和男友在男廁裡當起四腳獸，連嗨了2次還都沒戴套；事後小倫因生理期晚來，師長追問下她竟謊稱是被男網友性侵。經教育局涉入同步警局調查後，她才坦承事實，小男友則被依妨害性自主送辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，小倫跟男友阿暉（化名）交往近一年，兩人為彼此初戀，而阿暉一直想和小倫有進一步的發展；就在今年6月兩人湊巧來到百貨公司，兩人一時天雷勾動地火，跑去男廁發生了性關係，小倫雖覺得第一次有些難為情，但情勢之下仍害羞的發生了2次無套性行為。

事後小倫的生理期遲來，上課精神恍惚被老師約談。她擔心會害到男友，情急之下便謊稱是被男網友性侵得逞。校方據悉後緊急通報教育局介入，通報警方協力調查時，小倫才吐實情，坦承被男網友性侵全是杜撰。

警方通知阿暉到案後，他也坦承確實有和小倫發生性關係，小倫雖在旁不斷求情是兩情相悅，但與未滿16歲少女發生性行為已觸法，無論是否為合意性交，全案訊後依妨害性自主將阿暉送辦。

(中時新聞網)