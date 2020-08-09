高雄市長補選的進入選前黃金週末，各黨候選人都把握時間掃街，民眾黨黨主席柯文哲的輔選行程也連續第3天前進高雄輔選，陪著民眾黨候選人吳益政到岡山三處市場掃街拜票，柯文哲表示， 最後幾天民眾黨會努力將從政理念告訴高雄市選民，爭取選民認同。

柯文哲清晨7點就前往岡山果菜批發市場，接著轉往文賢市場與欣欣市場拜票，過程中有熱情攤商送上菜頭、豆漿及青草茶，讓柯文哲笑得很開心。被問到離選舉只剩一周，如何衝刺？柯文哲說，選舉免不了要握手拜票，更重要的是，理念要好好告訴選民。

外傳高雄市前市長韓國瑜要來高雄助選對手李眉蓁一事，柯文哲被問到此事時表示，他並不清楚。吳益政則回應，選舉都一樣，要麻煩好多好多人來幫忙，若當選不認真做，業障會很深，候選人也應該感謝與珍惜每位站台幫忙者。

針對民進黨陳其邁財產申報資料中存款僅13萬元、國民黨李眉蓁存款資料則為零引發外界議論。柯文哲認為，此事證明高市需要會理財的市長，益政則補充說，除了會理財也要honest（誠實）才是好市長。

此外，針對建管處科員曾華崇輕生，北市府擴大懲處10多人被記過，柯文哲表示，要相信制度不是相信個人，他坦白說，家屬當時抱怨，他也不敢說曾完全沒錯，但別把一堆不相干的事冠全冠在往生者身上，「對台北市來講，事情發生就發生了」，制度上須要修的就修。

柯文哲接著重話強調，從今天起他不管其他地方怎樣，至少在台北市政府，系統性貪汙連坐3級一律這樣處分，因為長官是管理者，不能說底下的事不知道、管不了，沒有這回事，雖然個人性貪汙的可能性不能說沒有，但如果說當長官底下搞什麼東西都不知道，搞到成系統貪汙，那就一律連坐3級。

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(中時新聞網)