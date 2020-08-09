北市府8日清晨發出新聞稿核准大巨蛋復工，前都發局長林洲民聞後，在臉書上痛斥，大巨蛋違反建築技術規則97、127條規定，北市府卻獨厚遠雄，開創我國建築管理第一個惡例，市長柯文哲說的「我核准，我負責」，根本是種不負責的情緒語言，若他在任時，絕對是「我不會核准，因為我負責！」

林洲民指出，建築技術規則是剛性法，全國適用，在2014到2018年間，他任職於都發局，就大巨蛋案的建築管理審查，「我不核淮，我負責」，原因無他，他的要求只有一個，那就是「所有建案的申請人、設計人、監造人，必須遵守建築法令！」

林洲民說，從2016到2018年間，都發局多次正式會議及正式公文均清楚告知遠雄大巨蛋的設計，不符合建築規則97及127條規定，遠雄的現行設計必須修正，此事涉及防火區畫及都市防災的重大議題，絕對沒有妥協的模糊空間，他過去幾周密集和其他縣市的建管處主管請教，做出的共同結論是「北市府開了一個絕無僅有的惡例」。

「我在任時，我不會核准，因為我負責！」他質疑，這就是柯在北市建築管理的未來SOP嗎？，北市其他建案也可比照辦理嗎？獨厚遠雄是嚴重錯誤，就跟台大醫學院的學生必修的基礎醫學專業課程，必須及格才能畢業，校方明知學生部份「必修專業課程」不及格，但仍頒發畢業證書，且在「假性畢業」的學生的「假畢業證書」上加「註記」，學生只要在開業前要把不及格的科目補修完成即可。

林洲民強調，柯並沒對遠雄特別嚴格，而是「Let the water go（放水）」，北市建築師公會11日即將對大巨蛋案進行抽查，將深入了解大巨蛋5個下沈式廣場的10餘座逃生梯並未以1小時以上的防火區畫相連，此設計將導致，萬一有災難發生時，在現場的所有人無法藉由室內或戶外安全梯安全抵達1樓的避難層。

(中時 )