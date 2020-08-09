TikTok將反擊美國政府!據美媒引述一位消息人士透露，抖音海外版的TikTok最快將於12日（美國時間）對美國川普政府提起聯邦訴訟。該人士表示，這起訴訟將提交給美國加利福尼亞南區聯邦地區法院，因為TikTok的美國業務總部就在那裡。

據美媒NPR報導，訴訟將認為川普簽署的行政令違反憲法，因為這沒有給該公司一個回應的機會。消息人士表示，TikTok還認為，川普政府在這項行政命令中所援引的「國家安全理由」是毫無根據的。

川普在美國時間6日簽署2項行政命令，宣佈將在45天后禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易，禁止美國個人及企業與騰訊進行與微信有關的任何交易。

據《華爾街日報》指出，美國社交媒體平台推特已與TikTok就潛在合併進行初步談判，談判內容涉及TikTok在美國的業務。

而稍早多家美媒曾透露，微軟正在就收購TikTok美國業務進行談判。更指出微軟和TikTok計畫在3周內完成收購談判，交易估值最多達300億美元。

(旺報 )