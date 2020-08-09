明年電價恐漲!今明兩年預計有高達7案大型離岸風場完工，依階梯費率每度躉購價高達6至7元，在加上便宜的核二1號機除役，除非疫情持續，否則明年民眾要做好回漲準備。對此，網友紛紛砲轟「漲電價叫那些支持廢核的人出」、「要全面綠能發電，就得承受高電費的壓力，這是執政黨不敢講，也不想講的事情，一堆對執政黨盲從者，還一直反核個不停」。

新冠肺炎疫情讓民生基本油電價維持低檔，使國內民生物價因此受益，也讓電價可以一再持平不調漲。然而，明年電價恐難逃調漲壓力！西海岸的離岸風電，這兩年將進入發電期，合計7案超過2400MW容量加入發電。這些風場由台電收購，多採用「階梯式費率」，前10年每度可賣6到7元，將大幅墊高台電發電成本。除了離岸外，太陽能發電明年預計也達到6.5GW目標，每度收購價也在4到5元之間，都高於目前平均電價甚多。

此外，每度發電成本1元多的核二1號機，明年底會進入除役期。雖然實際影響到是後年發電，但台電在編制燃料成本，會把這些變數先考慮進去，反映在電價調整上。因此，

綠能歡慶大豐收，代表民眾得醒悟，開始承擔高電價來臨。

對此，網友紛紛痛批「漲電價叫那些支持廢核的人出」、「要全面綠能發電，就得承受高電費的壓力，這是執政黨不敢講，也不想講的事情，一堆對執政黨盲從者，還一直反核個不停」、「民進黨和反核團體必須負責」、「用愛發電真的要實現了」、「夏天離岸怎麼會有風是要發什麼電，冬天有風但不缺電，真的不知道政府在想什麼」、「電價漲會帶動多少行業的支出，廢核是有錢人跟民進黨玩的，中低產階級等著過苦日子吧」、「廢核的代價總要付 自求多福吧」、「說不會漲電價？現在要漲，是不是要給人民說清楚！」、「請反核的繳要漲價的電費」、「就算電費不調漲，但是台電收購風電的高成本支出必定還是由政府編列預算以我們的納稅錢去補貼，終究是由你我的錢去付這增加的電費」、「離岸風電對海洋生態造成了很多的影響」、「綠能環保時代來臨！絕對會讓你口袋痛不欲生」、「調漲部分應該要讓廢核的人去承擔，憑什麼全民要買單」、「支持核電」。

(中時新聞網)