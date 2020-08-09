民進黨高雄市長補選候選人陳其邁存款13萬元；國民黨候選人李眉蓁申報的存款竟是「0元」，掀起藍綠財產申報互批風暴。而國民黨台北市議員游淑慧又披露，民進黨立委陳亭妃的財產都是0元，但看其申報表幾乎都「只寫姓名其餘空白」，只能說顏色對了。網友對於陳亭妃申報只寫名字感到不可思議，痛批監察院都不作為嗎？

游淑慧昨在臉書發文表示，陳其邁陣營不相信李眉蓁存款申報為0，沒關係；那請問他們相不相信同黨委員、陳亭妃什麼財產項目都幾乎為0、而且年年都為0？而且財產申報表「只有填名字」？

游淑慧更貼出陳亭妃的財產申報表圖，指出陳2016年、2017年、2018年、2019年，財產申報幾乎全為「空白」。不過，游淑慧接著更正，陳亭妃從民國98年開始到現在，十年財產申報幾乎都只有填個名字，其餘空白，「平時申報都沒錢」、「要選舉錢就來了」！

游淑慧接著指出問題所在，土地、房屋、現金、存款、保險、股票都為0。好啦，那問題來了，先不管她一年超過250萬的薪水那裡去了：一，陳2016年立委拿了14萬9000票，近450萬的選票補助那裡去了？二，2016年立委選舉，陳的政治獻金節餘650萬，又到那裡？三，2018年台南市長初選，超過3000萬的花費，又是從哪來？（沒有債務申報）

游淑慧感嘆，對民進黨支持者而言，只要顏色對了，什麼都能相信與包容，像極了愛情！

底下網友也表示，「監察院都不會覆核？那真該廢了」、「淑慧說的好極了，但是你無法查辦他立委0元申報，疑點重重。但是既使申報不實，你拿他無輒。財產申報透明是對公務員有效，一般民意代表不受管制，淑慧應該查一查吧，這就是所謂的自肥條款」。

(中時新聞網)