索馬利蘭駐台代表7日抵台 吳釗燮肯定無懼大陸施壓 13:152020/08/09 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳釗燮(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 索馬利蘭駐台代表穆姆德昨天推文，指出他7日晚間安全抵台，外交部已熱情接待，外交部長吳釗燮今天也發推文回應，歡迎穆姆德，肯定他無懼大陸施壓。 穆姆德昨天在推文中指出，索馬利蘭與台灣的關係將永遠穩固，索方願與所有國家建立良好的關係，然而，與索國共享民主價值的國家則具特別意義。 吳釗燮今天則在推文肯定穆姆德無懼大陸施壓。他說，「主權和友誼是非賣品」此一事實值得國際認可，也感謝美國白宮國安會肯定台索關係。 (中時 ) #施壓 #中國 #關係 #索馬利蘭 #昨天 也許您會感興趣 推薦閱讀 索馬利蘭駐台代表7日抵台 吳釗燮肯定無懼大陸施壓 13:152020/08/09 政治 索國與陸達經貿諒解 主動秀照 04:102020/08/09 國際大事 親赴代表處 菅義偉低調悼李登輝 04:102020/08/08 政治要聞 好處美國拿 風險台灣擔 04:102020/08/09 時論廣場 美售無人機 我專家稱衛星支援是關鍵 04:102020/08/08 政治要聞 美國隊長拚戰狼 出招狠又辣 04:102020/08/09 國際大事 安關內圖關外 一箸失全盤敗──蔣介石與國共和戰（二） 14:172020/08/09 兩岸史話 北京猜不透川普！美情報單位稱陸不願見他連任 09:392020/08/08 國際 台美關係勿盲目樂觀 04:102020/08/08 時論廣場 美衛生部長抵台免隔離 洪秀柱怒拋3問 12:282020/08/09 政治 政治熱門新聞 李眉蓁提出政見「海水沖馬桶」 柯P竟這樣反應 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 獨》既是感情，也是道義！韓國瑜擬啟動輔選李眉蓁 - 政治 收賄風暴後他爆政黨最新民調 嚇死人！ - 政治 韓國瑜雲林訪友高清野生照曝光 網發現他變了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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