索馬利蘭駐台代表穆姆德昨天推文，指出他7日晚間安全抵台，外交部已熱情接待，外交部長吳釗燮今天也發推文回應，歡迎穆姆德，肯定他無懼大陸施壓。

穆姆德昨天在推文中指出，索馬利蘭與台灣的關係將永遠穩固，索方願與所有國家建立良好的關係，然而，與索國共享民主價值的國家則具特別意義。

吳釗燮今天則在推文肯定穆姆德無懼大陸施壓。他說，「主權和友誼是非賣品」此一事實值得國際認可，也感謝美國白宮國安會肯定台索關係。

(中時 )