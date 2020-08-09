《炮仔聲》炸起來！

三立八點檔《炮仔聲》自前年年底播出，以413集的集數迎來眾所期待的完結篇，長達1年7個多月的播出，陪伴不少觀眾度過有哭有笑的時光。

身為正港台灣人，你一定知道這部超經典的八點檔，不管是被誇張劇情逗得啞然失笑，還是被反派角色氣到想砸電視，無論狗血或真實，總之精彩落幕後，被大家記住的是不只是劇情，還有演員們賣力的精彩演出啊！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，《炮仔聲》大陣仗的劇組裡，被網友討論的演員中，無論正派反派，誰的討論度最高～他們又各自飾演了什麼樣厲害的角色呢？

第10名：林萱瑜

林萱瑜在劇中飾演吳鈴山的妹妹，一出場就幫李亮瑾教訓小三，不只拿酒精噴她，還帶小三去國術館「培養感情」，林萱瑜雖是八點檔新生代，但一口流利的台語獲得不少網友的盛讚，還有網友稱讚她頗有八點檔一姐李燕的氣質。

第9名：璟宣

璟宣這次在《炮仔聲》中飾演寶娜，這個角色在前期被設定成驕縱富家女，不過後來隨著劇情發展，變成愛好正義，經常打抱不平的性格，還成為女主角李燕、吳婉君等人的神隊友，十分討喜，也因此被網友封為「正義女神」。

第8名：陳宇風

陳宇風在劇中飾演何如芸的兒子林至文，和陳冠霖是毫無血緣關係的兄弟，和陳小菁飾演夫妻，孰料陳小菁黑化成反派，硬要和他離婚，而到了後期，陳宇風好不容易回歸，卻因為救林家人而犧牲自己領便當。

第7名：江宏恩

在劇中飾演最壞魔王的江宏恩，可說是壞事做盡，渣到不能再渣，播出期間不知道有多少台電視被砸到罹難啊，幸好在大結局的時候，這壞心的角色受到了報應，江宏恩在最終回受到斬根、跳火圈、關狗籠等「十大酷刑」，讓觀眾看得不亦樂乎（？）

第6名：陳志強

陳志強飾演的張正浩原本是個罪大惡極的反派，在劇中最讓人傻眼的惡行，莫過於為了逼吳婉君墮胎，親自把她抬上手術台，想親手把自己的小孩夾出來，不只壞到讓人跳腳，連自己也演得很揪心，在劇中陳志強從好人變壞，最後再浪子回頭的過程也是一波三折相當精彩。

第5名：李燕

李燕在劇中飾演「吳家芸」，與陳冠霖飾演的林至明共組「明芸CP」，兩人在劇中情路多舛，陳冠霖落海後失憶，李燕找到他時卻發現他已另組家庭，歷經一番波折後，「明芸CP」才再度回歸，讓網友的心情像是坐雲霄飛車一般七上八下。

第4名：吳婉君

吳婉君在劇中分飾兩角，一個角色是溫柔體貼的吳家雯，另一個則是風靡所有男人的「Coco」，一下是心甘情願養男人，卻換來外遇對待的溫順小媳婦，一下則是魅力滿點，以出水芙蓉性感畫面登場的女神，吳婉君還因為飾演CoCo時太吸睛，在網路上引起一陣「Coco高明撩男術」的討論熱烈。

第3名：陳小菁

飾演心機惡女「蔡韻如」的陳小菁在劇中壞到極致，原是陳宇風的老婆，後與江宏恩展開禁忌婚外情，陳小菁最惹人厭的反派時期最後結束在各式各樣的懲罰，不只被砸蛋糕、呼巴掌、潑油漆和餿水，摔爛泥、掉雞籠也沒少過，不過她洗白真心悔過後人氣更是居高不下，持續為愛受傷的模樣還讓網友超心疼的。

第2名：王宇婕

王宇婕這次在劇中演惡女「王妍熙」爆紅，這次的角色轉折非常大，不只一度演到變瘋子，還扮演過鬼媽媽，接著又披上白紗，非常有挑戰性，而觀眾也因為《炮仔聲》看到王宇婕的轉變，尤其她從不太會說台語，到現在能在本土劇游刃有餘演出．讓粉絲相當敬佩她的努力啊！

第1名：陳冠霖

陳冠霖這次在劇中一人分飾三角，完美演出寵妻魔人林至明後，又接連分飾劉添丁，落海失憶後又成了季得勝，三個角色人設性格都不同，演起來非常有挑戰性，還福利滿滿，每個角色都有個老婆，在劇中李燕和王宇婕都是他老婆，不過他和李燕的「明芸CP」還是聲量最高的人氣組合。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月10日至2020年08月08日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『炮仔聲演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)