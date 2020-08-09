台北市政府6日透過區公所通知北市各地，因疫情影響，取消8月13日以後的共餐補助，北市敦安里長王復說，共餐是長者的生活的重心，北市府允許辦講座，取消共餐，里民也願意配合，但向社會局提出，能否幫長者訂便當，課後帶回家，北市府卻不願變通，北市議員李柏毅指出，「這更顯市府團隊顢頇官僚作風。」

北市從7月開始恢復長者共餐，卻又在8月6日發出取消通知，李伯毅說，「為了防疫不共餐，能夠理解；但連向社會局卻要求繼續上課能否讓長輩帶便當回家，市政府依然不放行。更顯市府團隊顢頇官僚作風。」

李伯毅說，市府政策需要全方面，市長柯文哲口口聲聲說要SOP，卻看不見對疫情的政策方向，李說，北市內市政參觀今年7月31日前規定只能20人一車，7月31後開放40人一車，那現在疫情影響是不是又要改回來？接下來中元普渡、中秋節等大型聚會，是否也要考量取消，柯市府必須拿出解決方法，才不會造成第一線民眾的困擾。

王復指出，講座仍持續辦理，長者能體諒疫情取消共餐，但向社會局提出，能否讓長者把便當帶回家吃，市府卻回應說，這不符合共餐的用意，堅持取消共餐補助，從13日開始一律取消共餐補助，讓許多長者也相當錯愕。

王復無奈的說，北市府不懂的變通，講座時間通常辦在10點到12點，訂便當讓長者帶回家，他們也能不用煩惱午餐要吃什麼，回家不用再做飯，但向社會局提出卻堅持不願這樣做。

(中時 )