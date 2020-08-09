民進黨立委賴品妤與時代力量的恩怨未了，繼日前在臉書上狂嗆黃國昌「邱甚麼邱」後，又遭時力支持者攻擊，影射她是「政二代」、「炒地皮」，這讓賴品妤超傻眼，怒回「我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種」，並更改臉書個人簡介，笑翻網友，笑問「品妤紙紮屋送車位嗎？」

時代力量前黨主席徐永明的貪汙弊案讓賴品妤與時代力量的恩怨躍上檯面，賴品妤在臉書上怒嗆黃國昌後，受到許多時代力量支持者攻擊，批評賴品妤是政二代，對此，賴品妤炮轟時力，「有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論，政二代又怎麼樣，以前呼來喚去的政二代好使喚嗎？」

對於「炒地皮」的指控讓賴品妤更加無言了，直呼「一個財產申報16萬跟一台車的立法委員炒什麼房？紙紮屋？」並在臉書上超酸寫上「我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種」，笑慘一票網友，直呼「超過三棟自用紙紮屋要課囤房稅嗎？」、「不要造成陰間房屋供需失衡好嗎」、「太離譜了，真的太離譜了！」、「落實居住正義」、「ㄆㄩ是紙紮界女王」。

賴品妤臉書貼文。(圖/翻攝自 賴品妤臉書)

(中時新聞網)