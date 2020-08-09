炎亞綸在大佳河濱公園與小粉絲互動。（國家地理提供）

炎亞綸在總統府前起跑線前與參加者合影。（國家地理提供）

炎亞綸擔任活動「2020國家地理路跑NAT GEO RUN」環保大使，9日清晨4點就抵達總統府前起跑點，為所有參加路跑者加油打氣。他笑說平時都這個時間要入睡，「為了活動昨晚預計10點上床，但到了凌晨1點，好不容易闔上眼卻又馬上張開，一路到天亮都沒睡」，超過20小時未闔眼的他，爆肝到現場看到近2萬人參與，熱血的氣氛讓他立刻清醒。他已跟朋友約好活動結束後去畫畫，打算直接赴約，炎亞綸幽默表示：「不一定下一個畢卡索很快就會出現！」

他早起為21K、9K組別跑者鳴槍後，原來可以休息一會的他，竟然心血來潮，跳下鳴槍台往前跑，一路不回頭地快速向前行，身旁20多位粉絲也就跟著跑起來，畫面相當逗趣。炎亞綸說，當時是被路跑現場熱烈氣氛感染，突然很想下場跑一下，「而且總統府前的凱達格蘭大道平常不是很有機會淨空，再加上這條路是讀國中時很熟悉的路，本來想要邊跑邊回憶小時候的美好，但後來看到粉絲跟著跑在後面，為了安全著想，跑到台大醫院附近就折返」，來回也1公里多。

「2020國家地理路跑NAT GEO RUN」路跑活動也吸引藝人蘇達、郭彥均、衛視中文台《一袋女王》主持人巴鈺、藝人張勛傑、《亞洲超級名模生死鬥》的超模娜塔莉、陳詠心、白彌兒，以及FOX體育主播田鴻魁、陳亞理、王博麟及林奕雯一起來共襄盛舉。同時，主辦方在終點處的大佳河濱公園舉行演唱會，由黃美珍、林采欣、廖文強、蔡旻佑接連演唱，讓抵達終點的參賽者邊休息邊聽好歌。

(中時 )