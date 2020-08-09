根據大陸工信部最新公佈數據顯示，目前大陸已有197款5G終端產品拿到入網許可，今年已經出貨8623萬部5G手機。同時上半年大陸新建的5G基地站25.7萬個，近期每週平均新開通基站超1.5萬個。截至6月底，三大電信運營商在全國已建設開通的5G基站超40萬個。華為預計，到今年年底三大營運商開通的5G網站將達到80萬以上，而5G用戶達到2億，兩者比例將均占到全球70％以上。

以上海為例，目前已經累計建成5G室外基地站超過2.5萬個，同時累計建成5G室內小站逾3.1萬個，預計到年底可實現5G室外基地站超3萬個、室內小站超5萬個。

據第一財經引述TrendForce集邦諮詢旗下拓墣產業研究院認為，受週邊環境影響，今年華為基地站設備布建將以大陸市場為主。

此外，調研機構Dell’Oro發佈的最新資料顯示，2020年第1季全球5G通信設備市場中，華為市占率位居第一達到35.7％。但需要注意的是，單季僅成長0.4％。而愛立信、諾基亞、三星依次排名第二、三、四名，市占率各為24.6％、15.8％和13.2％。

(旺報 )