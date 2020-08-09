新竹市各環保志工隊隊員都是地方維護環境的幕後英雄。（陳育賢攝）

新竹市各環保志工隊隊員都是地方維護環境的幕後英雄。（陳育賢攝）

新竹市、香山區、朝山里近日分別榮獲環保署108年度地方政府環境清潔維護考核縣市組、鄉鎮市區組、村里組的「特優獎」，竹市更是連續6年都獲獎，其中，朝山里1位近百歲人瑞志工連6年不喊苦，是地方維護環境的幕後英雄。

市長林智堅表示，提供市民乾淨、健康的環境是市府的責任，新竹市對景觀改造及環境清潔維護的努力是有目共睹，除已完成改造新竹之森、新竹公園、新竹動物園、17公里海岸線、新竹左岸外，持續對新竹護城河沿線、城隍廟商圈及建國公園等加強改造中，提升綠化和景觀環境，打造良好的自然環境與運動遊憩場域。

此次獲村里組特優的朝山里里長王文福表示，他與環保志工隊長蔡志修每周六都帶領志工維護環境，朝山里有熱門景點香山溼地、知名地標香山天后宮，為讓大家有更好環境，環保志工隊員都願意犧牲假日。

志工隊目前共計有35人，70歲以上就有22人，他們都秉持「活到老動到老」精神力挺環境友善日。

其中最高齡的志工、97歲阿嬤曾張梅，是環保志工隊創始隊員，目前已做了6年義工，她說，參加環保掃街除了做健康外，還能增進里內鄰居的感情，6年來曾阿嬤幾乎全勤，成為志工隊精神領袖，也被大家尊稱為「班長」，常常說驚奇好聽的地方老故事給隊員聽，因此也有活歷史的稱號。

蔡志修則表示，志工隊員們發揮年長者智慧，在里內公園等菸蒂熱點，設置自製菸蒂收集桶，供抽菸民眾丟棄，讓菸頭不落地。

環保局指出，竹市推動每月的第1個星期六辦理環境友善日掃街活動，透過宣導及裁罰雙管齊下，有效改善市容，去年總計取締開罰案件達2242件，最大宗是取締汙染案件共計1121件。

今年將整合市府團隊及民間組織、義工等社會資源，共同致力於消除髒亂及清淨家園工作，打造新竹市成為第1名的幸福城市。

(中時 )