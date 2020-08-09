「金鐘視后」苗可麗15歲以偶像歌手出道，星海浮沉，卻在八點檔以經典壞女人角色走紅。她上公視《36題愛上你》暢談人生觀「接受就是一種自由」，還自爆私下個性臉皮薄的「卒仔（俗辣）」。

苗可麗當年演出8點檔「李艷萍」角色，讓大家覺得「怎麼這麼會罵人」？炎亞綸問她「是導演逼，還是你自己本身就有這個條件」？苗可麗嘟嘴表示沒有，還說自己「人家嬌滴滴好嗎」？苗可麗也形容「演戲很過癮，是因為你演的就不是你本身可以這麼做的」。

苗可麗也常遇到不合理劇本，苗可麗表示，編劇寫著「跟綁匪協商救兒子，但必須唱劉子千的『我的字典裡沒有放棄』」，讓她一度氣到把本丟在桌上，但仍說服自己接受劇本的荒謬，學好歌、演出效果；未料演出讓收視大好，苗可麗說「然後我就沒完沒了」，隔天變成她跟綁匪說「給我一個Move」，讓炎亞綸、Sandy現場大笑不已。

苗可麗說，當下她轉念思考「人會痛苦，是因為太抗拒；因為抗拒，所以痛苦」，也說過「接受就是一種自由」。她在訪談中提到「很多東西其實你一接受，它就不是一個問題；做了以後，結果發現它原來是一個禮物」。

當年因8點檔走紅，讓出版社上門為苗可麗出書《誰都不能欺負我》，還找她以角色罵人方式，錄製逗趣的來電答鈴；但看似勇敢、強悍的苗可麗卻認為私下個性是「臉皮薄又膽小」，還說自己「不敢一個人逛各大名牌店」。

原來她曾與友人一起逛名牌店，但同行者看了手錶等多項物品後卻一件未買，空手出店；此舉讓臉皮薄的苗可麗驚問「你都沒有買耶」，也因覺得尷尬，她當場選擇回店裡「挑了一個最便宜，2萬多塊的皮夾，我就買了」，讓Sandy直呼「臉皮真的薄」，但炎亞綸點頭贊同說「我懂！我以前也是這樣」。

苗可麗7年前以《含笑食堂》摘下金鐘最佳女主角，隔2年又獲女配角提名，但苗可麗反倒希望「機會可以給別人」。她對能獲獎表示感恩，也認為「雖是自己的一種成長，但它就是過去了，那種感覺比較外在」，苗可麗說「 現在要追求的，我覺得是比較內在的東西」。

苗可麗節目上也透露，年輕時因工作關係，將女兒交給爸媽照顧，母女聚少離多，自己也感到遺憾。但目前女兒學表演，也學行銷，還對有在繪畫創作的苗可麗說「我有很多Idea，我要經營你的品牌」｡

(中時 )