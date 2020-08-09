在昨晚北京首鋼85比88不敵廣東宏遠，確定無緣闖進今年大陸CBA冠軍賽後，林書豪相當罕見地沒在個人社群媒體上面發表感言，結果直到今天中午，他總算在微博上發表長文，除了訴說自己整晚失眠的痛楚，更感謝所有人對他的支持，以下是他的微博貼文：

「對不起，我昨天有太多情緒，不知道能說什麼，一個晚上沒睡。坦白說，這樣的失利讓人心碎、真的心疼。我這賽季想為上帝、球迷、北京以及所有幫助和支援過我們的人贏得勝利。即使我們面對的球隊實力如此強大，我相信在比賽終場哨聲響起之前，我們一定能贏得勝利。

我知道這個賽季我們已經拼盡全力了。疫情發生時，我們一天都沒有浪費。雖然每天都不知道賽季何時或是否會重新開始，但我們每天都在努力訓練，準備，保持狀態。在那段時間中，我從過去的職業生涯挫折中吸取經驗，在心理上更為強大。

作為運動員，我們通常沒有機會好好整理我們經歷過的一切。在我的整個職業生涯中，我背負了很沉重的包袱。我的膝蓋受傷，兩年沒打130場，球隊出現種種狀況，讓我一次又一次地感到無能為力。我很難相信上帝還能繼續引領我走出困境，我心裡實際等著的是又一次失望。我忘記了自己曾經是那麼的勇敢無畏。

跟身後瘋狂慶祝晉級的廣東球員相比，林書豪的表情落寞。(新華社)

老實說，這賽季我已經擺脫過去的陰影。我放下包袱，重塑自我。我現在是一個嶄新的球員，借鑒過去的經驗，繼續追尋夢想，100%無所畏懼的上場比賽。

當你心懷遠大夢想，同時你也要承受令人心碎的風險。我絕對不相信精神上的勝利，這一次，我們沒有成功，但這個賽季對我來說很有價值。這個過程，這個團隊在整個過程中教給我的東西以及我們的成長方式，是任何東西都換不回來的寶貴財富。

感謝北京首鋼俱樂部給我這個機會。我不後悔。感謝我的隊友們全力以赴，包容我，接納我，為和我一起打球所做出的努力和犧牲。感謝范振書亞(豪哥訓練師兼北京助教) 一直在我身邊一起完成這次旅程。我要大聲感謝球迷們，無論我在哪個城市，你們一直關注我，支持我。我今年學了很多。太感謝你們了，永遠愛你們！」

(中時 )