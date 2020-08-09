彰化萬人血清抗體調查初步結果昨(8)日曝光，台大公衛教授陳秀熙解讀，社區恐有潛在感染者。對此，ICU醫師陳志金有一超重要提醒，社區可能會有漏網之魚，但估計數量不會太多，而這只是三月、四月的疫情狀況，並非現在進行式。

媒體報導「彰化萬人血清抗體調查，社區確有隱形感染者」，陳志金今在臉書上評論此事，他問大家感到擔心嗎？並提出個人的看法，這是一個研究，我們應該對於費心思去做這樣研究的科學精神給予肯定。但是，學界也同樣會以「嚴謹」的態度去看待這個研究的方法設計(用幾種方法去確認抗體的存在？如何處理偽陽性的問題)、結果如何解讀？

他認為，嚴謹負責任的研究應該是要等「完整」的報告出來以後，再公布、讓學者一起討論(最好是有先經過同儕的審查)。

或許是憂心民眾「錯誤解讀」，陳志金有一個超重要提醒，「這個研究的結果只能告訴我們，在三月、四月的時候，台灣社區的部分狀況，而不是台灣【現在】的狀況！」

他進一步解釋，因為受試者是在六月抽血檢測抗體，IgG抗體是在感染後大約六周產生，所以，一個人的抗體陽性的話，回推就是他在3月-4月曾經感染過。

3月初到4月中，正是台灣疫情的高峰，也出現一些感染源不明的個案。所以，現在「回頭看」當時的感染人數，的確是有可能會出現「漏網之魚」的，這是很合理的。但是，在全國大家都配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離之後，我們也把這波疫情控制下來了！

陳志金認為，這些「漏網之魚」，估計數量不會太多，但是，數量太大，專家就會懷疑它的合理性！他還強調，這次驗出有陽性抗體的人，因為不具傳染力，所以不會匡列任何接觸者，對你我的生活一點影響都沒有！如果比較酸的回應則是：「這是一個血清檢測『偽陽性』比例有多高的研究」。

如果民眾還是很擔心，陳志金建議參考台大前感染科醫師「林氏壁」的說法，「當你的盛行率遠小於偽陽性，那這個研究的意義就不大」、「之前疾管署用了5種方式檢驗日本女大生的接觸者，並經過相關比對，最後研判檢測結果都是陰性，因此他也認為，台大公衛系和彰化縣衛生局在檢驗結果的詮釋上，要更加細緻，否則只會造成恐慌。」

(中時新聞網)