台北市建管處宣布已同意大巨蛋案復工。民進黨台北市議員簡舒培今天表示，柯市府無視其仍違反建築技術規則第97、129條規定，明天將開記者會提告台北市長柯文哲圖利遠雄。

上報昨天報導，建管處7日同意大巨蛋案復工，儘管外界質疑聲浪四起，柯市府仍堅持放行，簡舒培認為此已坐實柯市府「放水」遠雄大巨蛋案，已委託律師、前環保署副署長詹順貴採取具體行動，正式控告柯市府圖利遠雄。

對此，簡舒培今天在台北市議會接受媒體聯訪時表示，大巨蛋在勒令停工5年多後宣布復工，但北市府卻無視其違反建築技術規則第97、129條規定的公共安全疑慮，認為議員們已窮盡在議會監督之責，但北市府仍違法讓大巨蛋復工、圖利遠雄，明天將召開記者會對柯文哲提出刑事和行政訴訟。

簡舒培指出，北市府7日核准大巨蛋復工，8日上午6時許發布復工新聞稿，無疑是柯文哲送遠雄集團創辦人趙藤雄最大的父親節禮物，質疑大巨蛋勒令停工提出問題的人是柯文哲，如今問題是否已解決。

她說，大巨蛋復工有套劇本，從去年8月的都市審議委員會到今年7月取得建照、8月宣布復工，一路都是照著劇本走，北市府其實是先射箭再畫靶。

大巨蛋案自民國104年4月27日申請第3次變更設計後，同年5月間，被發現79處未按圖施作並勒令停工。大巨蛋案停工至今約5年多，期間北市府完成7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬。

(中時新聞網)