美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）今天將率團訪台，台美也將在明天簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」。淡大外交及國關學程講師黃裕鈞認為就目前看來，阿札爾此行政治性應該不高，時間點上來看應該是單純為了防疫合作。

對於美國在台協會表示，阿札爾是6年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。黃認為，當然歡迎台美關係升溫，但是阿札爾應該是1979年來的「內閣最高層級」，衛生部是功能性的官員，不像是國務卿或國防部長這樣具有政治性，目的應該就是單純交流防疫。

至於美國在美中對立僵局下派高級官員來台是否是在挑釁對岸？黃認為，或許會有政治性解讀，但此時目標應該還是為了防疫而不是刺激中國大陸。

但黃裕鈞也指出，是否升高到政治層面的事，其實要看中國大陸如何反應，如果阿札爾來台讓對岸反應激烈，則剛好被美國總統川普「撿到槍」，與川普的美國總統選舉關聯性就出來了；但如果對岸對此反應不大，那就純粹只是在防疫上的交流。

黃裕鈞認為，阿札爾來台某種程度上算是外交突破，台灣透過防疫成果能跟美國交流，即將簽署的備忘錄還要看看內容是什麼，但台美在防疫上應該要有更多合作，比如疫苗研發、藥物上可以多交流，台美應該要有「更實質」的合作關係。

(中時 )