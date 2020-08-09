（聲樂家簡文秀接受邀請舉辦講座，短時間內索票一空。圖／億光光文教基金會提供）

聲樂家簡文秀接受國父紀念館邀請，於8日在大會堂舉辦『情深依舊-簡文秀唱說答問』講座，在短時間內索票一空。

簡文秀提到，原本講座中想分享人生經驗及心情故事，但今年世界各地受到疫情影響，她有感而發，人間的世事是何等變幻無常，防疫期間人人心情低落、情緒不安，民眾也悶壞了，所以這次的講座內容跟以往不一樣，過去的音樂會中，簡文秀都自己或是與其他的歌唱家、歌手一起演唱，但這回就像個歌唱大會，從頭到尾簡文秀陪伴現場2,500多位觀眾一起唱歌，也是一場歡唱滿人間的場景。

簡文秀是文化人，這次講座的方式輕鬆又歡樂，也特別保留100個席位給護理師護士公會，感謝疫情期間這群白衣天使們對臺灣民眾的付出及照顧，簡文秀與觀眾一同歡唱，唱出快樂的心情、唱出希望與健康、唱出期待與光明的未來。

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