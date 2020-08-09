今天是高雄市長補選的「選前黃金週」，民進黨高雄市長候選人陳其邁陣營除了祭出最擅長的「空戰」，開放邁粉上LINE與陳其邁「合照」外，也將在今晚於橋頭舉行造勢大會，與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁等「會做事連線」成員，以及副總統賴清德同台，爭取選民支持。

陳其邁今日在臉書上公告，因為有許多朋友向他「許願」，表示想要和陳其邁、他的愛貓小米，以及Q版陳其邁同框合照，他今天就來滿足大家的願望。只要邁粉們將自己的照片傳到陳其邁的Line，就可以收到一張與Q版邁和陳其邁愛貓小米的合照。陳其邁喊話，希望大家要記得將合照分享給朋友，並推薦一起加入他的Line，一起同框合照。

除了繼續保持「空戰」優勢外，陳其邁今天晚間也將在高雄橋頭舉行「高雄大邁進 作伙一起拼」造勢大會，民進黨縣市長「會做事連線」成員，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁，都將出席，副總統賴清德也將到場替陳其邁「站台背書」。

陳陣營也透露，本週將持續進行全市車掃的大陸軍計畫，至於選前之夜可望在總統蔡英文參選2020總統時的福地、捷運鳳山西站旁空地登場，屆時總統蔡英文也可望三度南下力挺陳其邁，爭取高雄市民的支持。

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(中時新聞網)