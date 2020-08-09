繼4月底大陸證監會下發文件求意見至今僅3個月，大陸證監會7日發佈《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》，這表示基礎設施REITs制度體系正式確立。業內人士表示，這意味各大基金公司最快將於10日上報此類產品，讓公募REITs問世，並藉此達到刺激基礎設施存量資產，拓寬社會資本投資管道，提高直接融資比重等目標。

值得一提是，8月3日大陸國家發改委也發佈《關於做好基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點專案申報工作的通知》，明確試點專案申報條件和要求，其中提到要聚焦部分重點區域和重點行業。大型券商分析師坦言，監管機構明確政策下，未來新基建產業也有望加速REITs試點工作的推進。

更有機構預測，參考REITs發源地美國市場規模及GDP規模占比推算，大陸公募REITs市場規模可達到6兆元（人民幣，下同），該新業務將帶給公募行業新天地。

所謂REITs，是Real Estate Investment Trusts的縮寫，意指「不動產投資信託基金」，是一種通過發行收益憑證彙集多數投資者的資金，交由專門投資機構進行不動產投資經營管理，並將投資綜合收益，按比例分配給投資者的信託基金，也是實現不動產證券化的重要手段。

(旺報 )