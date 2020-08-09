梨山觀光大使「樂桃桃」及和平區公所代理區長古志偉，於西屯區楓康超市青海店，快閃銷售梨山水蜜桃。（和平區公所提供／陳世宗台中傳真）

1年1度的梨山水蜜桃來囉！梨山水蜜桃香甜多汁，特別是Q軟多汁的上海蜜深受消費者喜愛。台中市梨山水蜜桃產量居全國之冠，甜美多汁，深受消費者喜愛；9日由梨山觀光大使「樂桃桃」及和平區公所代理區長古志偉帶著梨山水蜜桃於西屯區楓康超市青海店擔任1日店長，快閃銷售梨山水蜜桃。

古志偉指出，梨山水蜜桃今年產量恢復到以往的5成，品質較往年穩定，栽培面積約有462公頃。其中主要栽培有上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種；肉質緻密，果汁多，成熟後氣味芬芳，產期至8月底，目前正是最好的品嚐時節。

古志偉表示，梨山水蜜桃生長在海拔2000公尺，日夜溫差10度以上，孕育出獨特的濃郁香氣，甜度及品質在農民的嚴格把關之下，保證甜度在13度以上；色澤紅潤，果肉柔嫩多午，入口即化，吸引許多消費者慕名前往各合作平台搶購嚐鮮，吃過的人都讚不絕口。

古志偉說，楓康超市長期以來，配合支持梨山地區的農特產與在地供銷平台合作，產地直送，提供最新鮮的農特產到超市上架販售；凡購買超過300元，即可換得梨山冷泡茶一罐；梨山除了水蜜桃質量第一外，梨山茶也經過區公所輔導取得產地認證標章，就是要讓消費者安心購買。

(中時 )