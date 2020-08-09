2020 年可說是大陸的「基金大年」，截至7月31日，今年共成立819檔新基金、發行總規模突破1.6兆元（人民幣，下同），也有不少基金大方為投資者派發「紅包」，透過Wind數據顯示截至7月底共有1709檔基金（不同份額分別計算）參與分紅，分紅總額達997.03億元，遠高於去年同期。從參與分紅的基金類型來看，今年債券型基金更成了派發紅包的主力軍。

大陸華南某公募基金內部人士表示，今年內債基成分紅主力，主要是因為前兩年債券市場處於牛市，2019年又是短債基金發行大年，因此去年成立的債基規模位於歷史高峰，同時很大一部分債券基金設置強制分紅條款，因此債基規模上升帶動今年分紅金額上升。

但根據《21世紀經濟報導》引述多位公募基金內部人士表示，基金過往分紅次數和規模對於投資者而言應該是中性的，既不虧也不賺；且基金分紅並不是判斷基金好壞的重要指標，投資者不能僅依過往分紅而選擇購買基金。

(旺報 )