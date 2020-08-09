台南市安南區林姓男子剛買一雙新鞋送兒子當禮物，8日卻發現放門口的新鞋不翼而飛，查緝警員邱偉豪初為人父，父親節當天見林童心急模樣特別有感，1小時查獲竊嫌，顏姓拾荒老人當天下午3時許經過林家，隨手占為己有，遭依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。
8日適逢父親節，安南區林家10歲小兒子下午卻發現40歲父親送給他當開學禮物的新鞋被偷走，心情沮喪，林家報案後，警方展開查緝。
林家家境貧困，雖然新鞋價值僅1000元，卻是林父辛苦儲蓄所買，林童穿新鞋上學的希望落空，神情明顯悲傷，查緝的邱偉豪剛生一子，對小孩看重父親送的禮物，很有感觸，不忍林家人度過不完美的父親節。
邱員調閱案發地監視器，發現顏姓嫌犯疑似轄區內60歲顏姓拾荒老人，不久即鎖定犯嫌住處，1小時內將逮捕到案，並追回遭竊新鞋，顏嫌坦承犯案，供稱經過看見這雙鞋子，覺得剛好合腳才拿走，全案將顏嫌依竊盜罪嫌移送法辦。
父親送的新鞋失而復得，林家一掃陰霾，林童開心，林父對警方積極辦案滿懷感謝，邱偉豪鼓勵林童，要珍惜父親送的鞋子，長大回報父母與家人。
(中時 )
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