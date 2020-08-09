最高海拔茶席在梨山，茶師提供每斤3000至6000元梨山茶讓民眾品茗，現場茶香四溢。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

最高海拔茶席在梨山，茶師提供每斤3000至6000元梨山茶讓民眾品茗，現場茶香四溢。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

「茶百味」時尚手搖飲以老二茶舖的梨山春茶，結合上海蜜水蜜桃，調製「梨山蜜桃茶」。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

梨山部落生態之旅舉辦泰雅文化傳承之夜，燃起神聖營火，遊客及部落族人共舞。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

梨山部落生態之旅深入梨山、環山及新佳陽部落，體驗泰雅原民文化。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

梨山部落生態之旅深入梨山、環山及新佳陽部落，體驗泰雅原民文化。（和平區公所提供／王文吉台中傳真）

梨山茶及水蜜桃名氣響亮，台中市和平區公所邀請時尚手搖飲上山調製「梨山蜜桃茶」，茶香交融果香迸出新滋味，讓遊客相當驚艷。梨山賓館前也舉辦封茶儀式，民眾品茗後自行選購產地認證標章茶葉，在茶票中寫下個人願望，再裝入茶罐中密封，象徵「封茶藏富」。

梨山賓館前擺設最高海拔茶席，台中市茶葉生產合作社總經理甯立強擔任說茶，「茶百味」時尚手搖飲現場調製「梨山蜜桃茶」，以老二茶舖的梨山春茶，結合上海蜜水蜜桃，茶香融合果香迸出新滋味，讓遊客相當驚艷。

海拔2000公尺空氣清新，高山茶席由10位茶師沏茶，分別提供每斤3000至6000元梨山茶讓民眾品茗，現場茶香四溢。80多名遊客各選購2兩產地認證標章茶葉，在茶票中寫下個人願望，裝入茶罐中密封，象徵「封茶藏富」，許多人首次參加封茶儀式覺得很新鮮又具紀念意義。

和平區代理區長古志偉表示，梨山茶年產量約280公噸，茶區位於海拔1800至2500公尺，成茶色澤翠綠，沖泡後的茶湯蜜綠帶黃，香氣清揚、略帶花果香，滋味清醇鮮爽。正值產季的梨山水蜜桃栽培面積約462公頃，有上海蜜、大玉白鳳、瀨戶內等品種，產期至8月中旬。

為推展梨山觀光，和平區公所舉辦梨山部落生態之旅，帶領80位民眾遊梨山、環山及新佳陽部落，探尋獵人步道、黑森林步道等部落景點。晚上舉辦泰雅文化傳承之夜，燃起神聖營火，上百名遊客及部落族人一起共同舞，開心欣賞原住民精彩表演，夜宿部落接待家庭。

(中時 )