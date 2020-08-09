受新冠疫情影響，今年上半年民眾捐血量較往年減少，目前也已有部分血型血液庫存量僅剩4到7天，未達安全庫存量。為實踐球團大家長魏應充的公益理念，味全龍隊發起「我捐血 你響應」公益行動，今日(9日)由隊長林旺衛帶領隊員曾陶鎔、林驛騰、朱祥麟，到雲林捐血站捲衣袖捐熱血，知名巴掌鬥士小安安及其父親張家樂也率捐血志工隊到場支持。

台灣推廣無償捐血運動已40多年，民眾捐血率優於多數國家，但今年上半年血源募集仍比往年少，另根據台灣血液基金會統計，去年捐血民眾雖高達103萬人，但20歲以下年輕人僅10.9萬人、為各年齡層最少，味全龍因此推出公益限定版「捐血紀念公益潮 T」，號召「熱血青年」捐血。

今天的「我捐血 你響應」公益行動，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵出席，公開呼籲民眾踴躍捐血，知名巴掌鬥士小安安的父親張家樂也率捐血志工隊到場。

小安安2015年出生時，體重不到2瓶養樂多重，僅339公克，是全國體重最輕的早產兒，當時醫生判定他的存活機率很低，沒想到小安安展現堅韌的生命力，住院175天期間接受過無數次輸血，最終平安存活，週歲出院時，迎接他出生的彰化基督教醫院還特別頒發「巴掌鬥士」畢業證書給他。

味全龍球員曾陶鎔(左起)、朱祥麟、林驛騰、林旺衛參加捐血活動。（味全龍提供）

張家樂說，他本人捐血已有30年歷史，志工隊則成立7年多，小安安出生，更讓他深感推動捐血運動的重要性。近年志工隊前後募集1萬1000多袋熱血，小安安也常擔任公益大使在志工隊臉書上呼籲民眾捐血。

問他為何如此熱衷，他僅笑著說：「我覺得很快樂！」這也是為何志工隊取名快樂，現今成員約20-30人，只要有活動大家都會相約一起來幫忙。

味全龍隊隊長林旺衛也說，太太曾在生二寶時大量出血，歷經死亡邊緣，最後輸了超過1萬c.c.的血才救回來，因為感念無償自願捐血的民眾們，他也希望捐血回饋社會。第一次捐血的林驛騰也感到相當興奮，能夠跟隊友一起透過捐血，簡單做公益，行善助人很開心。球團指出，大家長魏應充先生本人累計捐血次數超過20次，這次發起捐血公益行動，主要是希望實踐大家長魏應充的公益理念。

縣長張麗善致詞時也提到，味全龍隊創辦人魏應充時常行善公益，今日味全龍又特地於雲林舉辦捐血活動，她提到暑假時常缺血，因此有味全龍帶頭熱血響應，年底一定能夠完成十萬熱血的目標。斗六市長林聖爵也帶頭響應，活動前即在捐血站完成500c.c.捐血，他笑說捐500c.c.一次集兩點，年底再集一點就可以領取味全龍限量潮T，也希望市民朋友都能一起來響應。

即日起到年底，民眾到雲林捐血站捐血，即可領取「公益集點卡」1張，捐血250c.c.可獲1點，集滿3點可在年底依集點卡序號、兌換限量的味全龍捐血紀念公益潮T，換完為止。味全龍隊也提醒球迷，全血捐血250c.c.每次需間隔8週以上、500c.c.則需間隔12週以上。

(中時 )