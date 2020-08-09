南台灣第一輛自動駕駛公車9日正式上路測試，8至10月先於台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城進行測試，預計年底正式上路營運。（劉秀芬攝）

南台灣第一輛自動駕駛公車9日正式上路測試，台南市長黃偉哲（左）、科技部長吳政忠成為首批試乘乘客。（劉秀芬攝）

南台灣第一輛自動駕駛公車9日正式上路測試，8至10月先於台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城進行測試，預計年底正式上路營運。國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、台南市長黃偉哲等人上午也親自試乘南科路線，黃偉哲表示，搭乘起來非常平順，對自駕公車有信心。

黃偉哲表示，像小孩學步一樣，自駕公車剛開始起步，搭乘效果已經比去年1月蔡英文總統到沙崙搭乘的無人自小客還要平順，遇到模擬路況反應也比較好，隨著實驗期程進展、大數據的收集、路況的研判、5G的建置，反應時間會變得很快，就好像真人在駕駛一樣。

目前全國自駕公車共通過10條路線，台南就占了4條，其中兩條在成大，南科、沙崙路線則由台南市府建置道路資訊系統，里立公司負責自駕公車技術，經過半年的籌備，陸續通過實驗計畫及領到試驗車牌，9日終於正式上路。

目前自駕公車仍在測驗收集資訊階段，第一階段以時速20公里以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第二階段提速至30公里，並於路側設置相關警告標誌提醒其他用路人以維持道路安全；第三階段逐步提高車速至40公里。

王銘德強調，現階段國內法規要求，自駕公車上路行駛時均仍會有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員可隨時接手操作以應付突發狀況，確保每一階段都安全後，最快可於今年底先供民眾免費試乘，由客運業者接手營運後，視同一般公車路線收費載客。

(中時 )