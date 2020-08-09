前高雄市長韓國瑜昨在臉書發文自曝近況，並祝賀父親節，一舉一動仍受各界關注，對於韓會不會現身輔選黨籍高雄市長候選人李眉蓁？李眉蓁陣營先前表示，目前仍在確認中，但港媒指出，韓國瑜可能在選前之夜壓軸上台。而今下午反空汙遊行，李眉蓁和吳益政也都將出席。

高雄市長補選選前最後一周，各陣營都開始進入最後衝刺，李眉蓁陣營邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕今早到高雄左營站台，民進黨候選人陳其邁，也找來黨內台南市長黃偉哲等明星縣市首長推出競選廣告，民眾黨候選人吳益政更找來黨主席柯文哲輔選，今早更深入岡山三處市場掃街拜票，爭取選民認同。

而外界最關心的是，韓國瑜會是此次補選的壓軸輔選大將嗎？《中時》今(9日)報導指出，「而韓國瑜也可能在14日的選前之夜，回到高雄現身為李眉蓁輔選」。對於韓輔選與否，李眉蓁陣營發言人呂謦煒則表示：「還需要更進一步評估跟安排」。而韓國瑜昨天則在臉書貼文稱，「最近收到許多朋友關心，向大家報告近況，自己最近白了一點也胖了，但頭髮還沒有長回來」。

《中評社》報導則指出，今下午返空汙遊行，李眉蓁、吳益政也都將出席遊行活動，且下午青年後援會成立大會也有馬英九出席到場站台。

(中時新聞網)