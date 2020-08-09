林森、康樂公園有大草坪、下凹式廣場等，適合親子玩樂休憩。（台北市工務局提供／賴彥竹新北傳真）

林森、康樂公園所在地舊稱為「三板橋」，日據時期曾是日本人共同的墓地。（台北市工務局提供／賴彥竹新北傳真）

林森、康樂公園所在地，在光復時期後，有以平價聞名的「康樂市場」。（台北市工務局提供／賴彥竹新北傳真）

放暑假了，許多家長們煩惱帶孩子們去哪「放電」，台北市林森公園、康樂公園，占地上千坪，不但有兒童遊戲場、大片草坪、花廊休憩區、緩衝林帶、遮蔭休憩區等，更有深具歷史記憶的鳥居，不但能讓孩子們盡情奔放，也能認識歷史文化，暫時遠離城囂，感受綠地的寧靜與清涼。

林森公園、康樂公園坐落於台北市中山北路、林森北路交叉口，占地分別為8872坪、4048坪，總計超過4公頃，日據時期曾是日本人共同的墓地，光復時期後，為來台榮民安身立命、南部子弟北上謀生的暫時住所，有上千戶的違建木樓平房，以及平價聞名的「康樂市場」，1997年考量都市更新、防災安全，台北市府拆遷違建，並綠化為公園。

工務局長林志峯表示，1997年拆遷整建時，將第7任台灣總督明石元二郎的墓塚改葬於台北縣基督教墓地，土地內的2座鳥居暫時移至二二八公園，但因鳥居深具歷史記憶、文化資產價值，採納地方文化界建議，將鳥居重新遷回林森公園，以尊重歷史、保存城市記憶。

工務局表示，2座公園所在地舊稱為「三板橋」，不但留存鳥居，乘載都市變遷的軌跡，更有生態豐富的香味花園，適合親子玩樂的兒童遊戲場、親子水霧廣場、大草坪、下凹式廣場，還有體驗蛇紋石、花崗石、安山石等觸感的如景石花園，歡迎民眾假日至公園享受寧靜、清涼。

(中時 )