「莞香花飄台-東莞台商發展歷史展」8月在苗栗登場。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

東莞市台商企業投資協會、東莞市台胞台屬聯誼會及東莞市莞台經濟文化交流中心，合辦「莞香花飄台-東莞台商發展歷史展」，呈現東莞台商的發展歷史及東莞的經濟、文化、社會狀況，一展東莞作為「世界工廠」的城市魅力。

東莞台商發展歷史展在苗栗文化觀光局山月軒展出，以150張歷史照片、7大主題，道出台商在東莞打拼的故事，即日起將展至30日。

縣府文觀局展演藝術科表示，東莞發展成繁榮都市，台商扮演重要角色，東莞台商發展歷史展覽，有別於以往展覽方式，以圖文並茂介紹過去歷史，讓觀展者更深入瞭解台商於東莞發展之創業歷程。

縣長徐耀昌表示，從過去擔任立委到縣長期間，幾乎每年親赴東莞交流，與當地台商相當熟悉，由於目前新冠肺炎疫情和國際大環境影響，不少台商有意回流投資台灣，並向台商大力推薦苗栗的投資環境與縣府招商馬上辦中心，希望苗栗成為台商他們鮭魚洄流首選。

文觀局說明，在東莞成立的東莞市台商企業投資協會，積極協助企業轉型升級，有「天下第一台協」之稱，更見證了東莞經濟快速發展，多年來努力奔走爭取資源，扮演兩岸交流的橋梁，備受肯定，展覽中陳列的歷史照片分為7大部分，呈現台商與東莞發展的點點滴滴，以及東莞特有的民俗文化、風景名勝。

(中時 )