國民隊猛將索托(Juan Soto)9日對戰金鶯，敲出他本季首轟，他到今年10月底才滿22歲。官網報導，索托21歲在大聯盟累積57轟是史上第8，追平了洋基傳奇人物米奇曼托(Mickey Mantle)的紀錄！金鶯終場5-3獲勝。

米奇曼托1951年4月登上大聯盟，當時他19歲179天，索托則是19歲207天，都是少年英雄。米奇曼托菜鳥年就隨洋基摘下世界大賽冠軍，索托是生涯第2年(2019)幫助國民摘冠，他今年首轟遲到是因為感染新冠肺炎，這只是他痊癒歸陣的第3戰，目前打擊率0.364。

有趣的是索托在上場前把自己的親朋好友做成紙板觀眾，放置在左外野觀眾席上(他是左外野手)。結果2局上開轟的那一球就是飛到左外野，總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)稱讚：「厲害的是他這一球轟到反方向(推打)，力量大得驚人。」

官網統計，索托2018年登上大聯盟至今累積21支反方向全壘打(左打轟到左外野)，在全聯盟左打排行第一，第2名是釀酒人葉利奇(Christian Yelich)20轟、費城人哈波(Bryce Harper)19轟。

(中時新聞網)