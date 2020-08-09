漢子、燕子合體陪同李眉蓁掃街拜票

高雄市長補選黃金週末，國民黨候選人李眉蓁到市場掃街拜票，新北市長侯友宜南下陪同，台中市長盧秀燕也負傷上陣，坐輪椅陪李眉蓁掃街，前立委顏寬恒也在隊伍中。

李眉蓁到市場拜票，盧秀燕剛動完髖關骨手術，雖然行動不便，但仍坐輪椅陪李眉蓁一同掃街。李眉蓁推著盧秀燕，一路上與熱情的攤商握手、揮手致意，顏寬恒則沿路「護駕」，緊跟在盧秀燕身旁，同時也不忘提醒大家小心。

觀看直播的網友紛紛留言大喊「加油」，表示「 候市長、盧市長辛苦了，支持李眉蓁」「北中南大團結，全力支持眉蓁議員」「李眉蓁加油，團結力量大，國民黨加油，一起努力打贏這場勝利的選舉」「李眉蓁凍蒜！」「燕子好辛苦喔」「戰將助陣，勝利在望」。

另外，針對李眉蓁提出「海水沖馬桶」引發爭議，盧秀燕也緩頰表示，自來水是國營事業，是中央主管，「我們只要反問一句話，民進黨在中央執政5年，有給高雄人清潔安全的水喝嗎？有沒有讓高雄人的日子更好過？」若沒有，就換李眉蓁來做。

(中時新聞網)