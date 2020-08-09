美國空軍憂心忡忡，深怕一旦爆發大戰，敵方可能鎖定全球定位系統（GPS）衛星群攻擊，如今正設法以地球磁場來代替。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，地球磁場不但精確，極難受干擾，並能提供地面部隊、海上船艦，還有戰機導引。此外，地球磁場還能導引飛彈攻擊目標，精準度僅略超過30英尺（約9公尺）。

(中時新聞網)

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