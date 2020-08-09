發現大罩門 美空軍可能丟包GPS以地球磁場取代 14:072020/08/09 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地球磁場示意圖。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國空軍憂心忡忡，深怕一旦爆發大戰，敵方可能鎖定全球定位系統（GPS）衛星群攻擊，如今正設法以地球磁場來代替。 據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，地球磁場不但精確，極難受干擾，並能提供地面部隊、海上船艦，還有戰機導引。此外，地球磁場還能導引飛彈攻擊目標，精準度僅略超過30英尺（約9公尺）。 (中時新聞網) #GPS #地球磁場 #美國 #導航 #飛彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 美售無人機 我專家稱衛星支援是關鍵 04:102020/08/08 政治要聞 再生能源併網大挑戰 撬動綠能商機 04:102020/08/09 財經焦點 美國隊長拚戰狼 出招狠又辣 04:102020/08/09 國際大事 上研設計 助企業門廳改頭換面 04:102020/08/06 金融．稅務 台積電領頭半導體打世界盃 台股迎順風拚新高 19:002020/08/07 財經 四大資安威脅 金管會要求營運中斷不逾4小時 18:382020/08/06 財經 趨利避害 台不應捲入大國紛爭 04:102020/08/09 國際大事 自由化貿易到盡頭 中國GDP逆成長 09:002020/08/07 財經 最美牙醫海邊脫掉白襯衫 比基尼包不住渾圓酥胸S曲線超辣 22:302020/08/06 娛樂 女大生遭公車夾頭逆轉 發文道歉盼停止網路攻擊論戰 12:442020/08/06 社會 軍事熱門新聞 發現大罩門 美空軍可能丟包GPS以地球磁場取代 - 空軍 美研製5馬赫高超音速空軍1號總統專機 從紐約飛巴黎90分鐘 - 軍事 虛擬空戰大對決 F-16駕駛要和AI纏鬥比高下 - 軍事 中美認證的國軍二戰英雄 - 軍事 陸093B功力升級 添垂發系統 可射遠程巡弋飛彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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